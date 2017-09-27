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07:16 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области раскрыли тройное убийство на лесопилораме

Обвиняемых могут посадить на 20 лет.

Происшествие произошло в Сузунском районе Новосибирской области. Заместитель прокурора Новосибирской области установил вину двух мужчин по статье «Убийство двух и более лиц».

Ночью 5 марта шестеро мужчин распивали спиртное на лесопилораме. Трое из них пошли спать, в это время двое из оставшихся поссорились. Один ударил второго по голове не менее 10 раз руками, ногами и топором. От полученных травм он скончался на месте, — сообщили в пресс-центре Прокуратуры по Новосибирской области.

После убийства злоумышленник предложил наблюдавшему «собутыльнику» убить и двух других ушедших знакомых, чтобы скрыть преступление.

Мужчины пошли в сторожевое помещение, где спали двое мужчин. Одному из них они нанесли не менее 19 ударов руками и обухом топора по голове, шее и другим частям тела. Второго убили, избив ногами, руками, металлической сковородкой и топором.

Мужчинам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Теперь дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

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