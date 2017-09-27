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04:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка пострадала в аварии, которую устроил ее сын

Женщина не стала обращаться в больницу.

На улице Демьяна Бедного столкнулись две «Тойоты» — «Калдина» и «Карина». Аварию устроил владелец «Калдины», который при развороте не заметил приближающуюся сзади машину. В результате травмы получила мать виновника ДТП, сообщает портал «Губерния».

Автолюбитель на «Калдине» двигался от улицы Большой в направлении краевой больницы. Он подставил борт «Карине», нагонявшей универсал по другому ряду. Для второго участника аварии маневр владельца «Калдины» стал неожиданностью. На «Калдине» вдруг замигал указатель поворота, и через секунду она уже оказалась поперек потока.

Водитель «Калдины» признал, что устроил аварию из-за невнимательности. Он посмотрел в зеркало заднего вида перед маневром, но не заметил приближавшуюся «Карину» и влетел в металлический забор. В машине нарушителя находилась его мать. С переднего сиденья ей пришлось выбираться через другую дверь.

Женщина ударилась головой, но к врачам обращаться не стала. Травма не показалась ей опасной, к тому же она не захотела осложнять жизнь сыну.

В «Карине» тоже ехали два человека: автолюбитель и его жена. Никто из них не пострадал.

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