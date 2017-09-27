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05:29 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев осудят за организацию подпольной игры в покер

Игорный клуб находился в подвале на улице Вильского.

Двух красноярцев осудят за организацию подпольной игры в покер. Об этом сообщает краевой Следственный комитет.

29 и 31-летние жители Красноярска в течение года незаконно проводили в подвальном помещении на улице Вильского азартные игры. Были организованы специальные столы, карты и фишки. Обвиняемые брали с гостей деньги и выдавали фишки для осуществления ставок. После устного соглашения о выигрыше их допускали к участию к азартной игре.

На парней было заведено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 ст. 171.2. УК РФ. Обвиняемые полностью признали вину. Теперь им вынесет наказание Октябрьский районный суд.

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