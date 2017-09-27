Двух красноярцев осудят за организацию подпольной игры в покер. Об этом сообщает краевой Следственный комитет.

29 и 31-летние жители Красноярска в течение года незаконно проводили в подвальном помещении на улице Вильского азартные игры. Были организованы специальные столы, карты и фишки. Обвиняемые брали с гостей деньги и выдавали фишки для осуществления ставок. После устного соглашения о выигрыше их допускали к участию к азартной игре.