Красноярцев осудят за организацию подпольной игры в покер
Игорный клуб находился в подвале на улице Вильского.
Игорный клуб находился в подвале на улице Вильского.
Двух красноярцев осудят за организацию подпольной игры в покер. Об этом сообщает краевой Следственный комитет.
29 и 31-летние жители Красноярска в течение года незаконно проводили в подвальном помещении на улице Вильского азартные игры. Были организованы специальные столы, карты и фишки. Обвиняемые брали с гостей деньги и выдавали фишки для осуществления ставок. После устного соглашения о выигрыше их допускали к участию к азартной игре.
На парней было заведено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 ст. 171.2. УК РФ. Обвиняемые полностью признали вину. Теперь им вынесет наказание Октябрьский районный суд.