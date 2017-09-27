Две школьницы без вести пропали в Иркутской области
Девочки могли уехать в областную столицу региона.
Девочки могли уехать в областную столицу региона.
Правоохранители разыскивают двух школьниц из Чунского района, которые, предположительно, могли уехать в Иркутск. Установлено, что подруги ушли из дома 23 сентября и до настоящего времени не вернулись. Сотрудниками полиции разыскивают без вести пропавших, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«В розыске принимают участие все подразделения полиции. Проводится опрос родственников и друзей, проводятся обходы дворов», — сообщили в
Приметы Анастасии Я. 2003 года рождения: на вид 14−15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза,
Была одета в черное пальто с капюшоном, обшитым рыжим мехом, камуфлированные брюки, белые кроссовки.
Приметы Инны Г. 2002 года рождения: на вид 15−16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волнистые волосы ниже плеч, карие глаза. Носит очки.
Была одета в зеленую ветровку с капюшоном, черные классические брюки, разноцветную толстовку, белую блузку, черные кроссовки.
Всех, кто узнал девушек по фото, просьба сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (39567) 2−12−15 (дежурная часть ОМВД России по Чунскому району),