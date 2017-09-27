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05:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Две школьницы без вести пропали в Иркутской области

Девочки могли уехать в областную столицу региона.

Правоохранители разыскивают двух школьниц из Чунского района, которые, предположительно, могли уехать в Иркутск. Установлено, что подруги ушли из дома 23 сентября и до настоящего времени не вернулись. Сотрудниками полиции разыскивают без вести пропавших, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«В розыске принимают участие все подразделения полиции. Проводится опрос родственников и друзей, проводятся обходы дворов», — сообщили в пресс-службе.

Приметы Анастасии Я. 2003 года рождения: на вид 14−15 лет, рост 160 см, среднего телосложения, карие глаза, светло-русые волосы, прямые, ниже плеч.

Была одета в черное пальто с капюшоном, обшитым рыжим мехом, камуфлированные брюки, белые кроссовки.

Приметы Инны Г. 2002 года рождения: на вид 15−16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, темные волнистые волосы ниже плеч, карие глаза. Носит очки.

Была одета в зеленую ветровку с капюшоном, черные классические брюки, разноцветную толстовку, белую блузку, черные кроссовки.

Всех, кто узнал девушек по фото, просьба сообщить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (39567) 2−12−15 (дежурная часть ОМВД России по Чунскому району), 8 (3952) 21−64−64 (бюро розыска ГУ МВД России по Иркутской области, круглосуточно) или 02.

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