Бывший директор «Зари» отправится в колонию из-за псевдокормов
Отбывать наказание он будет вместе с руководителем
Отбывать наказание он будет вместе с руководителем
Бывший генеральный директор животноводческого предприятия ОАО «Заря» Владислав Степанов и генеральный директор ООО «Дальневосточная торговая компания» отправятся в исправительную колонию общего режима. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такую меру наказания выбрал для них Кировский районный суд Хабаровска.
С 11 ноября 2013 года по 23 января 2014 года подсудимые, используя своё служебное положение, заключили фиктивный договор о том, что «Заря» якобы приобрела у «Дальневосточной торговой компании» 835 тонн концентрированного корма для коров стоимостью свыше 10 млн рублей.
Эти фиктивные документы они представили в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия для получения субсидии на возмещение затрат пострадавшим от масштабного наводнения. После этого руководители предприятий вместо концентрированного корма приобрели размол из пшеницы и ячменя, чтобы скрыть своё преступление.
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Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу регионального министерства всю сумму причиненного ущерба.
Отметим, что приговор ещё не вступил в законную силу.