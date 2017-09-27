Бывший директор «Зари» отправится в колонию из-за псевдокормов

Бывший генеральный директор животноводческого предприятия ОАО «Заря» Владислав Степанов и генеральный директор ООО «Дальневосточная торговая компания» отправятся в исправительную колонию общего режима. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», такую меру наказания выбрал для них Кировский районный суд Хабаровска.

С 11 ноября 2013 года по 23 января 2014 года подсудимые, используя своё служебное положение, заключили фиктивный договор о том, что «Заря» якобы приобрела у «Дальневосточной торговой компании» 835 тонн концентрированного корма для коров стоимостью свыше 10 млн рублей.

Эти фиктивные документы они представили в краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия для получения субсидии на возмещение затрат пострадавшим от масштабного наводнения. После этого руководители предприятий вместо концентрированного корма приобрели размол из пшеницы и ячменя, чтобы скрыть своё преступление.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и приговорил к лишению свободы бывшего генерального директора животноводческого предприятия ОАО «Заря» на срок 1 год 9 месяцев, а генерального директора ООО «Дальневосточная торговая компания» — 1 год 5 месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу регионального министерства всю сумму причиненного ущерба.