Ночью в Екатеринбурге горел Porsche Cayenne и еще 3 машины
Четыре автомобиля пострадали от огня в Екатеринбурге в ночь на 27 сентября.
Четыре автомобиля пострадали от огня в Екатеринбурге в ночь на 27 сентября.
Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в 03:35 поступил сигнал о загоревшемся Porsche Cayenne на улице Саввы Белых.
В результате пожара у иномарки поврежден моторный отсек и салон иномарки. Открытое горение было ликвидировано в 03:44, в 04:30 огнеборцы завершили проливку.
На ЖБИ жертвами автопожара стали три машины. Сигнал о происшествии на улице Новгородцевой поступил на пульт дежурного в 03:49. На площади 10 кв. м огонь повредил повреждены моторный отсек и салон Toyota Camry, а также кузова Opel Zafira и «Волги».