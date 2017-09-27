Ночью в Екатеринбурге горел Porsche Cayenne и еще 3 машины

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в 03:35 поступил сигнал о загоревшемся Porsche Cayenne на улице Саввы Белых.

В результате пожара у иномарки поврежден моторный отсек и салон иномарки. Открытое горение было ликвидировано в 03:44, в 04:30 огнеборцы завершили проливку.