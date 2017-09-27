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06:59 (мск), источник: ЕАН

Ночью в Екатеринбурге горел Porsche Cayenne и еще 3 машины

Четыре автомобиля пострадали от огня в Екатеринбурге в ночь на 27 сентября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в 03:35 поступил сигнал о загоревшемся Porsche Cayenne на улице Саввы Белых.

В результате пожара у иномарки поврежден моторный отсек и салон иномарки. Открытое горение было ликвидировано в 03:44, в 04:30 огнеборцы завершили проливку.

На ЖБИ жертвами автопожара стали три машины. Сигнал о происшествии на улице Новгородцевой поступил на пульт дежурного в 03:49. На площади 10 кв. м огонь повредил повреждены моторный отсек и салон Toyota Camry, а также кузова Opel Zafira и «Волги».

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