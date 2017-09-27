В Новосибирске водитель устроил массовую аварию и сбежал
Он бросил своего травмированного товарища в машине.
Он бросил своего травмированного товарища в машине.
Происшествие произошло в одном из дворов на Плющихинском жилмассиве. В аварии пострадал пассажир виновника ДТП, сейчас он находится в больнице."Ночью около № 25/3 на улице Татьяны Снежиной, водитель Mitsubishi врезался в припаркованные Toyota и Nissan. От удара Ниссан отбросило в Рено, который, в свою очередь, влетел в Тoyota WiLL, — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Очевидцы рассказали, что водитель сбежал. При этом, в автомобиле он оставил своего 32-летнего товарища с