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06:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске водитель устроил массовую аварию и сбежал

Он бросил своего травмированного товарища в машине.

Происшествие произошло в одном из дворов на Плющихинском жилмассиве. В аварии пострадал пассажир виновника ДТП, сейчас он находится в больнице."Ночью около № 25/3 на улице Татьяны Снежиной, водитель Mitsubishi врезался в припаркованные Toyota и Nissan. От удара Ниссан отбросило в Рено, который, в свою очередь, влетел в Тoyota WiLL, — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы рассказали, что водитель сбежал. При этом, в автомобиле он оставил своего 32-летнего товарища с черепно-мозговой травмой. Пострадавший госпитализирован.

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