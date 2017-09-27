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07:31 (мск), источник: Om1.ru

Молодой житель Омской области угрожал приемной матери убийством

Женщина требовала от 18-летнего парня выписаться с жилплощади.

В Омской области сотрудники полиции проводят проверку по факту угрозы убийством.

По предварительным данным правоохранительных органов, 18-летний житель Нововаршавки пригрозил матери, что убьет ее.

Как сообщает «СуперОмск», нервы парня сдали во время очередной ссоры из-за жилплощади. Все дело в том, что мальчик является приемным, и теперь усыновившая его 36-летняя женщина требует выписаться с жилплощади.

Причины и обстоятельства конфликта выясняются.

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