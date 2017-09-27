Молодой житель Омской области угрожал приемной матери убийством
Женщина требовала от 18-летнего парня выписаться с жилплощади.
Женщина требовала от 18-летнего парня выписаться с жилплощади.
В Омской области сотрудники полиции проводят проверку по факту угрозы убийством.
По предварительным данным правоохранительных органов, 18-летний житель Нововаршавки пригрозил матери, что убьет ее.
Как сообщает «СуперОмск», нервы парня сдали во время очередной ссоры
Причины и обстоятельства конфликта выясняются.