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06:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске полицейские изъяли 162 кг незаконно выловленной рыбы

Сумма материального ущерба составила 416 тысяч рублей.

Красноярские полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи особо ценной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рыба особо ценных пород хранилась в одном из гаражей в Центральном районе. Стражи порядка обнаружили и изъяли почти 140 кг осетра сибирского и 22 кг стерляди. Владелец гаража не смог предоставить соответствующие документы. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили и изъяли рыболовные сети. Сумма материального ущерба составила 416 тысяч рублей.

Изъятая рыба была направлена на исследование. Выяснилось, что она обитала в реке, а не была выращена в искусственной среде.

Против 54-летнего красноярца завели уголовное дело по статье «незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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