В Красноярске полицейские изъяли 162 кг незаконно выловленной рыбы

Красноярские полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи особо ценной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рыба особо ценных пород хранилась в одном из гаражей в Центральном районе. Стражи порядка обнаружили и изъяли почти 140 кг осетра сибирского и 22 кг стерляди. Владелец гаража не смог предоставить соответствующие документы. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили и изъяли рыболовные сети. Сумма материального ущерба составила 416 тысяч рублей.

Изъятая рыба была направлена на исследование. Выяснилось, что она обитала в реке, а не была выращена в искусственной среде.