Пожарный расчет. Военные склады под Винницей загорелись в день рождения Петра Порошенко

Источник: Reuters

Чем опасен этот склад

По данным украинских военных экспертов, опрошенных «Ъ», на складах в Калиновке хранятся более 180 тысяч боеприпасов. Это ракеты «Смерч», «Ураган» и «Град». В то же время, по данным журналиста Юрия Бутусова, нормы хранения на арсенале превышены в несколько раз — туда якобы свозятся устаревшие боеприпасы из Хмельницкой и Львовской областей. В украинском Генштабе эти данные не подтверждают.

Понимая опасность происходящего, «Украэроцентр» закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания до неограниченной высоты.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook. По его данным, также закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир—Могилев-Подольский. «Ситуация, которая сложилась, — в пределах компетенции, находится на постоянном контроле у руководства», — заявил господин Лавренюк.

В то же время местные власти говорят о том, что зона поражения — 5 км, люди находятся в безопасности. По некоторым данным, в Калиновке отсутствует подача газа, воды и электричества.

Украинская полиция действительно своими автомашинами перекрыла въезды в Калиновку. Местные власти начали эвакуацию почти 30 тыс. жителей прилегающих территорий. Мэрия Винницы заявила о намерении оказать им помощь. Людей размещают в школах и больницах.

По некоторым данным, в результате ЧП пострадали две женщины.

«Есть информация о двух раненых. У одной травма головы, у второй — травма бедра. Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в Стрижавке доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой», — сообщает «Громадське телебачення».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SX1S8Qy2Gfc?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кого винят в происходящем

На Украине уже приступили к расследованию причин пожара, начавшегося в базовом электоральном регионе президента страны Петра Порошенко в день его рождения: 26 сентября господину Порошенко исполнилось 52 года.

На место происшествия прибыл глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. К тому же группа сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины во главе с ее председателем Василием Грицаком прибыла в Калиновку. Как сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook, «Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины работает на месте происшествия совместно с другими правоохранителями», но сейчас работа следователей осложнена тем, что пожар еще не локализован, поэтому решение об окончательной правовой квалификации происшествия будет принято по итогам изучения всех обстоятельств инцидента.

Но украинский премьер Владимир Гройсман уже выдвинул свою версию. По его словам, вполне вероятно, речь идет о внешних факторах.

Источник: Reuters

Об этом говорится в сообщении на портале украинского правительства. «Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события», — заявил украинский премьер.

О «внешнем факторе» говорит и советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. В то же время собеседник «Ъ», близкий к украинским силовым структурам, заявляет, что «версия случайности либо неслучайности взрывов в Винницкой области в день рождения президента безусловно будет изучена с учетом всех факторов».

В то же время глава Института глобальных стратегий Украины Вадим Карасев сообщил «Ъ», что «украинцы несклонны верить в совпадения и нередко строят конспирологические модели с учетом внешних факторов. Им тяжело будет поверить в случайность взрывов в Винницкой области. Их эхо может отозваться в украинской политической ситуации».