Иркутянина осудили за поджог общежития на Камчатке
Пожар унес жизни людей.
Пожар унес жизни людей.
На Камчатке осужден 30-летний иркутянин. Как сообщает
Как установили специалисты, иркутянин приехал на Камчатку в 2015 году на заработки. В одну из компаний он устроился трактористом. Ночью 23 августа 2016 года в общежитии рыбзавода пьяный мужчина вел себя шумно и мешал всем отдыхать после рабочего дня. В
На момент возгорания в общежитии находились 30 человек. В результате инцидента один человек погиб от отравления угарным газом, другой — скончался от ожогов в больнице через четыре месяца.
Во время судебного заседания подсудимый не признал свою вину в убийстве человека. По его словам, он не осознавал последствия своих действий, не желал смерти