Иркутянина осудили за поджог общежития на Камчатке

На Камчатке осужден 30-летний иркутянин. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края, ранее судимого мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима за поджог общежития рыбзавода в 2016 году.

Как установили специалисты, иркутянин приехал на Камчатку в 2015 году на заработки. В одну из компаний он устроился трактористом. Ночью 23 августа 2016 года в общежитии рыбзавода пьяный мужчина вел себя шумно и мешал всем отдыхать после рабочего дня. В какой-то момент двое рабочих выгнали его из помещения. Оскорбленный тракторист решил отомстить обидчикам. Когда все уснули, он с помощью газового баллона поджег одежду в коридоре и пошел спать к себе.

На момент возгорания в общежитии находились 30 человек. В результате инцидента один человек погиб от отравления угарным газом, другой — скончался от ожогов в больнице через четыре месяца.