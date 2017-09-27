В Нижнеудинске задержали банду, которая выращивали и продавали коноплю
В Нижнеудинске задержали группу наркодилеров, которые наладили канал поставки в Иркутскую область высококачественных семян марихуаны для выращивания и продажи.
В Нижнеудинске задержали группу наркодилеров, которые наладили канал поставки в Иркутскую область высококачественных семян марихуаны для выращивания и продажи.
Как 26 сентября 2017 года сообщила
По ходатайству следственных органов отдела МВД России по Нижнеудинскому району 30-летнему организатору преступного бизнеса и его троим подельникам, по решению суда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Её санкция влечёт наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.