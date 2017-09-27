В Нижнеудинске задержали банду, которая выращивали и продавали коноплю

Как 26 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, сыщики обнаружили место выращивания запрещённых растений, которое располагалось в одной из квартир, а также коноплю, засеянную во дворе частного дома. Из незаконного оборота изъято более двух десятков кустов каннабиса и почти полсотни уже расфасованных пакетов, содержащих незаконные вещества. Кроме того, из нелегального оборота изъяли крупную партию синтетических наркотиков, которая составила около 250 разовых доз.