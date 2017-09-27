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08:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске за рулем внедорожника умер мужчина

ДТП произошло накануне в 6 часов вечера на ул. Блюхера, у дома № 53.

Водитель Toyota RAV4 во время движения автомобиля потерял сознание, и неуправляемая машина врезалась в карету скорой помощи. Ее пассажиры не пострадали, наоборот, врачи пытались оказать помощь хозяину внедорожника, но безрезультатно. Мужчина умер.

К ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники и техника МСЧ, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ведомства.

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