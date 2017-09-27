В Челябинске за рулем внедорожника умер мужчина
ДТП произошло накануне в 6 часов вечера на ул. Блюхера, у дома № 53.
ДТП произошло накануне в 6 часов вечера на ул. Блюхера, у дома № 53.
Водитель Toyota RAV4 во время движения автомобиля потерял сознание, и неуправляемая машина врезалась в карету скорой помощи. Ее пассажиры не пострадали, наоборот, врачи пытались оказать помощь хозяину внедорожника, но безрезультатно. Мужчина умер.
К ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники и техника МСЧ, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в