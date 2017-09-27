На директора омского речного порта завели уголовное дело
На предприятии более двух месяцев не платили зарплату.
На предприятии более двух месяцев не платили зарплату.
Омским следственным отделом на транспорте по результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Омский речной порт» Сергея Сандулова по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
В период с января по июль 2017 года частично не выплачивалась зарплата семи сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 187 тыс. рублей. Два работника полностью не получили зарплату на сумму 5 тыс. рублей.
По версии следствия, деньги у речного порта для расчета с людьми были, но их пустили на другие цели. Расследование уголовного дела продолжается.