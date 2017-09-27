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07:32 (мск), источник: СуперОмск

На директора омского речного порта завели уголовное дело

На предприятии более двух месяцев не платили зарплату.

Омским следственным отделом на транспорте по результатам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Омский речной порт» Сергея Сандулова по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

В период с января по июль 2017 года частично не выплачивалась зарплата семи сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 187 тыс. рублей. Два работника полностью не получили зарплату на сумму 5 тыс. рублей.

По версии следствия, деньги у речного порта для расчета с людьми были, но их пустили на другие цели. Расследование уголовного дела продолжается.

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