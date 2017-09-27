В Краснознаменске пожар оставил без жилья две семьи
В Калининградской области в городе Краснознаменске на Тупиковой улице 26 сентября произошел пожар, о котором на пульт «01» сообщили в 22:18.
В Калининградской области в городе Краснознаменске на Тупиковой улице 26 сентября произошел пожар, о котором на пульт «01» сообщили в 22:18.
Предварительно известно, что огонь уничтожил крышу и частично повредил перекрытие деревянного одноэтажного дома на две семьи. К счастью, обошлось без жертв.
На место происшествия были направлены расчеты
Что стало причиной пожара пока не установлено, это еще предстоит установить экспертам.