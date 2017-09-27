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12:27 (мск), источник: KaliningradToday

В Краснознаменске пожар оставил без жилья две семьи

В Калининградской области в городе Краснознаменске на Тупиковой улице 26 сентября произошел пожар, о котором на пульт «01» сообщили в 22:18.

Предварительно известно, что огонь уничтожил крышу и частично повредил перекрытие деревянного одноэтажного дома на две семьи. К счастью, обошлось без жертв.

На место происшествия были направлены расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-22 в составе 4 человек и 1 единицы техники и ПХС-1 «Краснознаменска» в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщили KaliningradToday в ГУ МЧС по Калининградской области.

Что стало причиной пожара пока не установлено, это еще предстоит установить экспертам.

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