В Краснознаменске пожар оставил без жилья две семьи

Предварительно известно, что огонь уничтожил крышу и частично повредил перекрытие деревянного одноэтажного дома на две семьи. К счастью, обошлось без жертв.

На место происшествия были направлены расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-22 в составе 4 человек и 1 единицы техники и ПХС-1 «Краснознаменска» в составе 3 человек и 1 единицы техники, сообщили KaliningradToday в ГУ МЧС по Калининградской области.