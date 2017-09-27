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07:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Ошибка лишила работника суда карьеры и свободы в Приморье

В Уссурийске вынесен приговор по делу о служебном подлоге, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре Приморского края. По решению суда виновницу приговорили к одному году лишения свободы условно.

В судебном заседании установлено, что преступление совершено в 2014—2016 годах, когда фигурантка работала помощником мирового судьи Уссурийска и секретарем судебного заседания в этом же суде.

Так, в 2014 году при поступлении искового заявления от местной жительницы о взыскании с ее бывшего супруга алиментов на несовершеннолетних детей, она не зарегистрировала должным образом документ и не передала его мировому судье. После этого, чтобы избежать ответственности, фигурантка изготовила протокол и заочное решение, якобы вынесенное по итогам рассмотрения заявления истицы.

В данные документы она внесла заведомо ложные сведения и проставила подписи мирового судьи, сфальсифицировав их.

После поступления жалоб на вышеуказанное заочное решение фигурантка, продолжая свой преступный умысел, еще дважды изготавливала подложные официальные документы.

В результате были нарушены права и законные интересы граждан, а также нарушены охраняемые законом интересы государства.

Уголовное дело было возбуждено после того, как должностные лица суда выявили факты служебного подлога официальных документов и обратились в следственный орган.

Суд, признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, назначил ей за содеянное наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Брязгунова.

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