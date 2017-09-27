В Перми топ-менеджера будут судить за авиадебош

Мужчине вменяется уголовная статья о хулиганстве. По данным ведомства, 16 августа во время перелета из Новосибирска в Домодедово пьяный пассажир «стал бесцельно передвигаться по борту воздушного судна, грубо выражаться нецензурной бранью в адрес членов экипажа и провоцировать конфликты». Одного пассажира он несколько раз ударил рукой по голове.