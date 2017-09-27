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07:09 (мск), источник: ЕАН

В Перми топ-менеджера будут судить за авиадебош

Управленец из Алтайского края предстанет перед судом за буйное поведение на борту самолета, вынужденно севшего в Перми, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Мужчине вменяется уголовная статья о хулиганстве. По данным ведомства, 16 августа во время перелета из Новосибирска в Домодедово пьяный пассажир «стал бесцельно передвигаться по борту воздушного судна, грубо выражаться нецензурной бранью в адрес членов экипажа и провоцировать конфликты». Одного пассажира он несколько раз ударил рукой по голове.

Командир экипажа принял решение о вынужденной посадке в столице Прикамья.

Авиадебошира сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Уголовное дело будет рассматривать Пермский районный суд.

Ранее сообщалось, что виновником вынужденной посадки был топ-менеджер крупной энергетической компании «Алтай-кокс».

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