В Забайкальском крае ищут больного омича

В Забайкальском крае продолжаются поиски пропавшего без вести омича. Андрей Сапуненов в июне ушел из Хилокской больницы и не вернулся. Мужчина решил покинуть терапевтическое отделение центральной районной больницы города Хилок.

Сапуненов был одет в спортивную кофту серого цвета, темное трико и футболку, кроссовки темно- синего цвета с серыми вставками. При себе был паспорт на свое имя и кнопочный телефон.