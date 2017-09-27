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08:12 (мск), источник: СуперОмск

В Забайкальском крае ищут больного омича

Полицейские продолжают поиски Андрея Сапуненова, который ушел из больницы еще в июне.

В Забайкальском крае продолжаются поиски пропавшего без вести омича. Андрей Сапуненов в июне ушел из Хилокской больницы и не вернулся. Мужчина решил покинуть терапевтическое отделение центральной районной больницы города Хилок.

Сапуненов был одет в спортивную кофту серого цвета, темное трико и футболку, кроссовки темно- синего цвета с серыми вставками. При себе был паспорт на свое имя и кнопочный телефон.

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