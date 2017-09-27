В Башкирии 10-летний мальчик уехал кататься на велосипеде и не вернулся

В Белебеевском районе Башкирии в селе Малиновка ищут 10-летнего Ситдикова Ильвира, о местонахождении которого неизвестно уже почти сутки. Известно, что вчера днем, 26 сентября, мальчик ушел из дома, предупредив родителей, что поедет кататься на велосипеде. Но домой Ильвир так и не вернулся.

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Обеспокоенные родители объявили сына в розыск. Приметы ребенка: рост 130 см, худощавого телосложения, на вид 9−11 лет, волосы темные. Был одет в светло-синюю болоньевую куртку с белыми лампасами на рукавах, белую шапку с полосками синего цвета, спортивные трико темно-синего цвета с белыми вставками, черные кроссовки с белой окантовкой на подошве.