В Башкирии 10-летний мальчик уехал кататься на велосипеде и не вернулся
Почти сутки о местонахождении ребенка неизвестно.
Почти сутки о местонахождении ребенка неизвестно.
В Белебеевском районе Башкирии в селе Малиновка ищут 10-летнего Ситдикова Ильвира, о местонахождении которого неизвестно уже почти сутки. Известно, что вчера днем, 26 сентября, мальчик ушел из дома, предупредив родителей, что поедет кататься на велосипеде. Но домой Ильвир так и не вернулся.
Обеспокоенные родители объявили сына в розыск. Приметы ребенка: рост 130 см, худощавого телосложения, на вид 9−11 лет, волосы темные. Был одет в
Если вам