Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Утром во Владивостоке произошло нелепое ДТП, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие в районе Первой речки. По предварительным данным установлено, что автомобиль Toyota Mark 2 двигался со стороны улицы Хабаровская в сторону Мельниковской. Автомобилист не уступил дорогу автомобилю такси Honda Fit, приближающемуся слева. В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.