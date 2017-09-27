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08:07 (мск), источник: VLADNEWS

Нелепое ДТП с участием такси произошло во Владивостоке

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Источник: VLADNEWS

Утром во Владивостоке произошло нелепое ДТП, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие в районе Первой речки. По предварительным данным установлено, что автомобиль Toyota Mark 2 двигался со стороны улицы Хабаровская в сторону Мельниковской. Автомобилист не уступил дорогу автомобилю такси Honda Fit, приближающемуся слева. В результате столкновения автомобили получили серьезные повреждения.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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