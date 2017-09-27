«Toyota» и автозак с заключенными столкнулись в Новосибирске
По сообщениям очевидцев, японский автомобиль «притёрся» к автозаку, по предварительным данным никто не пострадал.
По сообщениям очевидцев, японский автомобиль «притёрся» к автозаку, по предварительным данным никто не пострадал.
«Toyota» и Автозак с заключенными столкнулись в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».
Авария произошла накануне днем на площади Станиславского.
«Участники аварии двигались со стороны ул. Степная, заезжали на кольцо площади со стороны ул. Станиславского. Тойота двигалась в правом ряду, Автозак — в среднем ряду. В итоге при заезде на кольцо Тойота начала смещаться левее и притерлась к Автозаку», — рассказали очевидцы.
Внутри отечественного автомобиля находились заключенные. По предварительным данным, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.