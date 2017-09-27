Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
500 тыс. рублей: названы самые высокооплачиваемые профессии в РФ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Жертвы взрыва на границе Грузии и России в критическом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
Настя Каменских предстала в откровенной кофте с вырезом - СМИ
Слуцкий о том как в ООН раскрыли трюк Порошенко
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
10Apple показала новые iPhone
07:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Toyota» и автозак с заключенными столкнулись в Новосибирске

По сообщениям очевидцев, японский автомобиль «притёрся» к автозаку, по предварительным данным никто не пострадал.

«Toyota» и Автозак с заключенными столкнулись в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

Авария произошла накануне днем на площади Станиславского.

«Участники аварии двигались со стороны ул. Степная, заезжали на кольцо площади со стороны ул. Станиславского. Тойота двигалась в правом ряду, Автозак — в среднем ряду. В итоге при заезде на кольцо Тойота начала смещаться левее и притерлась к Автозаку», — рассказали очевидцы.

Внутри отечественного автомобиля находились заключенные. По предварительным данным, никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Новосибирского солдата нашли мертвым в Кемеровской области
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
Минобороны испытало МБР «Тополь»
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов
Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь