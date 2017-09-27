«Toyota» и Автозак с заключенными столкнулись в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

«Участники аварии двигались со стороны ул. Степная, заезжали на кольцо площади со стороны ул. Станиславского. Тойота двигалась в правом ряду, Автозак — в среднем ряду. В итоге при заезде на кольцо Тойота начала смещаться левее и притерлась к Автозаку», — рассказали очевидцы.