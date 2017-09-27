Похитителей двух девушек взяли под стражу в Приморье
Мужчины признались, что хотели заставить своих пленниц заниматься проституцией.
Мужчины признались, что хотели заставить своих пленниц заниматься проституцией.
Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.
Суд избрал в отношении двух жителей Владивостока, подозреваемых в похищении двух девушек, меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчины признались, что хотели заставить пленниц заниматься проституцией. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Напомним, что 25 сентября двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек 17-ти и 20-ти лет и перевезли их во Владивосток, где удерживали в квартире до прибытия сотрудников полиции. По данному факту Следственными органами возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, подозреваемые, назначены
Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству
Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники полиции.