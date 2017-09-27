Похитителей двух девушек взяли под стражу в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Суд избрал в отношении двух жителей Владивостока, подозреваемых в похищении двух девушек, меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчины признались, что хотели заставить пленниц заниматься проституцией. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, что 25 сентября двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек 17-ти и 20-ти лет и перевезли их во Владивосток, где удерживали в квартире до прибытия сотрудников полиции. По данному факту Следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, подозреваемые, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с чем, следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностным лиц указанного детского учреждения.