Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
СМИ: российский генерал Асапов погиб из-за утечки информации
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
"Больше ничего не умеет": Пригожин о выходке Бузовой с флейтой
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
"Дико и жалко": Поплавская о смелом наряде Бузовой
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
08:27 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Похитителей двух девушек взяли под стражу в Приморье

Мужчины признались, что хотели заставить своих пленниц заниматься проституцией.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 сентября, PrimaMedia.

Суд избрал в отношении двух жителей Владивостока, подозреваемых в похищении двух девушек, меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчины признались, что хотели заставить пленниц заниматься проституцией. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ИА PrimaMedia старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, что 25 сентября двое мужчин в поселке Смоляниново под угрозой применения насилия похитили двух девушек 17-ти и 20-ти лет и перевезли их во Владивосток, где удерживали в квартире до прибытия сотрудников полиции. По данному факту Следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевшие, подозреваемые, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Установлено, что несовершеннолетняя потерпевшая является воспитанницей Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с чем, следователями будет дана правовая оценка действиям или бездействиям должностным лиц указанного детского учреждения.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники полиции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Басаргинский маяк во Владивостоке: символ надежды и герой кинолент
Привет из 90-х: жители элитного поселка во Владивостоке захватили и уничтожают пруд
США обвинили Россию в несоблюдении Договора по открытому небу
«Ъ» сообщил об аресте экс-главы СУ-155 по новому уголовному делу
«Спартак» не удержал победный счет в матче с «Ливерпулем» в ЛЧ
В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой
«ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов
Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом
В России могут снизить градус слабоалкогольных напитков
Спорт
Выжили: «Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» «Спартак» в невероятном по накалу матче сыграл вничью с «Ливерпулем» на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер — и за это достойны комплиментов
Авто
Porsche подготовил «сарай» за 12 миллионов рублей Немецкая марка презентовала самую мощную версию «Панамеры», которая называется Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом» Участниками новой кулинарной программы «Моя мама готовит лучше» стали звезды с детьми и родителями
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
6 правил идеального интерьера
Старые соцобъекты реконструируют по программе реновации
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми Многие люди верят в то, что существуют «счастливые» и «несчастливые» имена. Рассказываем о мужских именах, которые, как считается, приносят своим обладателям удачу и везение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь