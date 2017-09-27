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08:20 (мск), источник: Publika.md

В селе Хэждиены Глодянского района за последние два года высохло 20% колодцев

В селе Хэждиены Глодянского района за последние два года высохло 20% колодцев.

Источник: Publika.md

Многие сельчане вынуждены носить воду издалека.

83-летний дедушка Ион говорит, что особенно трудно зимой. «Прошел километр, это не так много. Я посчитал — примерно тысяча шагов. А что делать, вода нужна, без нее не приготовишь еду», — сказал житель Хэждиен Ион Цугуй.

Однако это не все проблемы. В оставшихся колодцах вода непригодна для питья.

«Вода мутная. Мы используем ее только для хозяйственных нужд. За водой ходим к соседям — за 200 метров».

«Мэр обещал купить кусок земли, чтобы вырыть колодец, но собрали мало денег. Трудно без финансов, но и без воды не проживешь».

Плохая вода к тому же портит битовую технику.

«Не можем пользоваться стиральной машиной и ванной. Даже если в колодце периодически появляется вода, не хватает на стирку. Пару ведер и все», — сказала жительница Хэждиен Виктория Манчук.

Мэр села Хэждиены говорит, что для обеспечения жителей питьевой водой необходимо 50 миллионов леев.

«Такие деньги мы можем получить только из национальных фондов. Пусть даже частями. В нашем бюджете таких денег нет», — заявил мэр Хэждиен Валериу Гырлэ.

Разработку проекта строительства водопровода обошлась местной администрации в 300 тысяч леев.

В селе Хэждиены проживают почти четыре тысячи человек. Питьевой водой обеспечены только 20%.

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