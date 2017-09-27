В Екатеринбурге поймали серийных налетчиков на «Евросеть»
Среди них есть подросток.
Среди них есть подросток.
Полиция Екатеринбурга задержала четверых местных жителей, причастных к серийным кражам из салонов сотовой связи. Один из них несовершеннолетний, сообщили «Уралинформбюро» в
Установлено, что молодые люди начали грабить магазины с 2015 года. Их неоднократно задерживали и привлекали к уголовной ответственности. Однако на тот момент налетчикам не было 18 лет, и они оставались на свободе.
В настоящее время трое подозреваемых достигли совершеннолетия. Они арестованы. Установлена их причастность к 32 кражам (из них 12 — из салонов сотовой связи) и одному разбою. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
С начала сентября 2017 года Екатеринбург всколыхнула волна нападений на салоны сотовой связи. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из «Евросети», «Билайна», «Связного» и «Мегафона».