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08:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге поймали серийных налетчиков на «Евросеть»

Среди них есть подросток.

Полиция Екатеринбурга задержала четверых местных жителей, причастных к серийным кражам из салонов сотовой связи. Один из них несовершеннолетний, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД.

Установлено, что молодые люди начали грабить магазины с 2015 года. Их неоднократно задерживали и привлекали к уголовной ответственности. Однако на тот момент налетчикам не было 18 лет, и они оставались на свободе.

В настоящее время трое подозреваемых достигли совершеннолетия. Они арестованы. Установлена их причастность к 32 кражам (из них 12 — из салонов сотовой связи) и одному разбою. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

С начала сентября 2017 года Екатеринбург всколыхнула волна нападений на салоны сотовой связи. Практически ежедневно налетчики выносили гаджеты из «Евросети», «Билайна», «Связного» и «Мегафона».

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