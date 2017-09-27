Сотрудница «Бинбанка» в Новосибирске похитила из кассы 4 миллиона

По данным ведомства, в июне 2016 года департамент безопасности «Бинбанка» обнаружил недостачу в размере 1 миллиона рублей, а в ходе служебной проверки выяснилось, что не хватает более четырех миллионов рублей. К преступлению оказалась причастна кассир банка, которая втайне воровала из кассы деньги.

Женщина работала в допофисе «Черепановский» и в течение полугода понемногу воровала средства банка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Во время допроса женщина призналась в содеянном и рассказала, что деньги воровала, когда старший кассир ушел в отпуск. В это время у нее возникли финансовые трудности, и обвиняемая решила взять деньги из сейфа, пока находилась в помещении одна. Позже она планировала вернуть деньги обратно в сейф, но сумма при ее зарплате в 15 тысяч рублей оказалась неподъемной. Тем не менее она продолжала брать деньги из кассы крупными суммами.