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08:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сотрудница «Бинбанка» в Новосибирске похитила из кассы 4 миллиона

НОВОСИБИРСК, 27 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске перед судом предстанет кассир «Бинбанка», которая похитила более 4 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, в июне 2016 года департамент безопасности «Бинбанка» обнаружил недостачу в размере 1 миллиона рублей, а в ходе служебной проверки выяснилось, что не хватает более четырех миллионов рублей. К преступлению оказалась причастна кассир банка, которая втайне воровала из кассы деньги.

Женщина работала в допофисе «Черепановский» и в течение полугода понемногу воровала средства банка. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Во время допроса женщина призналась в содеянном и рассказала, что деньги воровала, когда старший кассир ушел в отпуск. В это время у нее возникли финансовые трудности, и обвиняемая решила взять деньги из сейфа, пока находилась в помещении одна. Позже она планировала вернуть деньги обратно в сейф, но сумма при ее зарплате в 15 тысяч рублей оказалась неподъемной. Тем не менее она продолжала брать деньги из кассы крупными суммами.

Расследование уголовного дела завершено, дело передано в Черепановский суд для рассмотрения по существу.

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