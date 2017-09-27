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08:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку

Женщина скончалась в больнице.

Водитель автобуса сбил пенсионерку в Перми.

ДТП произошло 26 сентября около 15.00 в Индустриальном районе. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, авария случилась на улице Мира.

Водитель автобуса во время обгона автомобиля наехал на женщину 1936 года рождения. 81-летнюю женщину с тяжёлыми травмами доставили больницу. Пенсионерка скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неположенном месте. По факту ДТП проводится проверка.

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