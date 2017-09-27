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12:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Троих подростков в Таганроге подозревают в разбое

Трое подростков в Таганроге подозреваются в разбойном нападении, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, инцидент произошел на площади Восстания. Подростки забрали деньги и мобильные телефоны у двоих 13-летних школьников, угрожая им горлышками разбитых бутылок с острыми краями.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Решается вопрос об избрании для подростков меры пресечения.

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