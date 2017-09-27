Троих подростков в Таганроге подозревают в разбое
Трое подростков в Таганроге подозреваются в разбойном нападении, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
Трое подростков в Таганроге подозреваются в разбойном нападении, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, инцидент произошел на площади Восстания. Подростки забрали деньги и мобильные телефоны у двоих 13-летних школьников, угрожая им горлышками разбитых бутылок с острыми краями.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).
Решается вопрос об избрании для подростков меры пресечения.