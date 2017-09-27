Спасатели ПСС потушили на о. Зелененький один гектар сухой травы
Во вторник, 26 сентября, днем в спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на острове Зелененький, сообщили в ПСС по Самарской области.
Во вторник, 26 сентября, днем в спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на острове Зелененький, сообщили в ПСС по Самарской области.
В 12:40 для борьбы с огнем от ПСП «Красная Глинка» и ПСП «Поляна Фрунзе» были направлены два спасательных катера с пятью спасателями на борту и оборудованием для тушения огня.
На острове горела сухая трава на площади 1 га. С помощью пожарных ранцев и мотопомп спасателями было остановлено распространение огня. В 14:50 возгорание сухой травы было полностью ликвидировано.