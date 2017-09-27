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08:54 (мск), источник: Volga News

Спасатели ПСС потушили на о. Зелененький один гектар сухой травы

Во вторник, 26 сентября, днем в спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на острове Зелененький, сообщили в ПСС по Самарской области.

В 12:40 для борьбы с огнем от ПСП «Красная Глинка» и ПСП «Поляна Фрунзе» были направлены два спасательных катера с пятью спасателями на борту и оборудованием для тушения огня.

На острове горела сухая трава на площади 1 га. С помощью пожарных ранцев и мотопомп спасателями было остановлено распространение огня. В 14:50 возгорание сухой травы было полностью ликвидировано.

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