Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Тверской райсуд арестовал бывшего гендиректора одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александра Мещерякова. Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным «Ъ», МВД считает его причастным к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых СУ-155 не оформляла необходимую документацию, включая даже разрешение на само строительство. При этом интересно, что арест господина Мещерякова обжаловала не только его защита, но и прокуратура, посчитавшая эту меру пресечения чрезмерной.

Арест бывшего гендиректора СУ-155 13 сентября санкционировал Тверской райсуд. Расследование дела ведет Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, которое обвиняет Александра Мещерякова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

О том, что предприниматель находится под стражей, «Ъ» подтвердила его адвокат, отказавшись раскрывать подробности дела. В полиции также воздержались от комментариев.

Защита считает меру пресечения, избранную своему клиенту, необоснованной, так как обвинение, предъявленное господину Мещерякову, связано с предпринимательской деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает арест бизнесмена невозможным. По данным «Ъ», не согласна с мерой пресечения и прокуратура, которая подала на арест апелляцию в Мосгорсуд.

Это уже второе уголовное дело, фигурантом которого становится экс-гендиректор СУ-155.

Два года назад СКР начал расследование в отношении господина Мещерякова по факту неисполнения им обязанностей налогового агента. По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям, «покупку векселей и иных ценных бумаг». Однако расследование против топ-менеджера было прекращено после погашения налоговых претензий.

Группа компаний СУ-155 — некогда один из крупнейших российских строительных холдингов, в состав которого входили более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. Минэкономики РФ 8 февраля 2015 года включило СУ-155 в список системообразующих организаций страны. Однако уже в конце 2015 года компания оказалась на грани краха, и банк «Российский капитал» взял на себя обязательства завершить ее незаконченные проекты — как выяснилось, для этого необходимо 49 млрд руб. В банке прокомментировать арест господина Мещерякова оперативно не смогли.

По данным источников «Ъ», на этот раз обвинение, выдвинутое в отношении гендиректора СУ-155, связано с незавершенными московскими проектами компании.

Как ранее уже сообщал «Ъ», на шести площадках, выделенных СУ-155 в столице, квартиры продавались без оформления необходимой документации. У компании отсутствовали разрешения на строительство, оформление права собственности на земельные участки, а при продажах квартир, по словам одного из собеседников «Ъ», в СУ-155 применялись 19 разных договоров, ни один из которых не подпадал под действующий ФЗ № 214 о защите дольщиков.

При этом ранее глава городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве (Москомстройинвест) Константин Тимофеев особо выделял три наиболее трудные для решения площадки — на улице Бочкова вл. 11 (территория завода «Калибр»), а также в Щербинке и Северном Чертаново.

Ситуация здесь была однотипной. Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия. При этом компания СУ-155 продала здесь 167 квартир почти на 1 млрд руб., чьи владельцы после краха компании не могли заявить свои права, так как юридически не имели прямого отношения к имуществу завода.

Только в этом году удалось разрешить конфликтную ситуацию в Щербинке, где земля под недостроенными домами принадлежала частному инвестору, с которым СУ-155, начав строительство, также никак не оформила отношения. При этом в двух корпусах, которые возводила СУ-155, было продано 288 квартир. Причем о том, что СУ-155 продает квартиры в Щербинке в незаконно строящемся доме, Москомстройинвест предупреждал еще летом 2015 года, однако это не остановило продажи.