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10:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Следствие продолжает рейд по тыловикам

Как стало известно «Ъ», вслед за арестованным по обвинению в получении взятки в особо крупном размере полковником Александром Вакулиным под стражу был взят его непосредственный руководитель — начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной. Ему также инкриминируется взяточничество и мошенничество. Показания на чиновников продслужбы военного ведомства дали коммерсанты, которым, по версии следствия, офицеры помогали получить за «откаты» выгодные контракты.

Сразу несколько источников сообщили «Ъ», что начальник продовольственного управления Минобороны 44-летний полковник Александр Бережной был задержан вскоре после ареста своего подчиненного — начальника отдела техобеспечения Александра Вакулина («Ъ» сообщал об этом вчера). Руководителю продслужбы инкриминируются те же преступления, что и господину Вакулину, — мошенническое хищение около 20 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении контракта петербургской компанией «Профбизнес» на поставку различной «пищевой» спецтехники, а также получение взяток на 368 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от различных коммерсантов за оказание им общего покровительства и помощь при новых контрактах. Впрочем, не исключено, что в ходе следствия сотрудники ГВСУ СКР могут вменить и другие преступные эпизоды.

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Надо отметить, что, как и Александр Вакулин, его начальник также обжаловал свой арест, который был санкционирован 235-м гарнизонным судом Москвы в вышестоящей инстанции — Московском окружном военном суде (МОВС). Помимо прочего, адвокаты высокопоставленного чиновника Минобороны просили изменить меру пресечения полковнику Бережному на домашний арест или залог. Отмечались его безупречная биография, положительные отзывы и госнаграды, где среди множества ведомственных медалей имеется медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Однако суд МОВС оставил меру пресечения прежней, посчитав, что инкриминируемые статьи УК РФ относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям. При этом также отмечалось, что, как и в случае с Александром Вакулиным, совершение преступлений подтверждается «последовательными показаниями допрошенного в качестве подозреваемого, а затем обвиняемого» бизнесмена, который подробно расписал «роль и конкретные действия» офицеров «при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежного вознаграждения». Поэтому свое 45-летие, которое будет в ближайшую субботу, полковник Бережной отметит в камере СИЗО.

Напомним, что изначально расследование махинаций и хищение бюджетных денег при заключении контрактов с продовольственным управлением Минобороны было начато в Санкт-Петербурге местным главком СКР при поддержке полиции. Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников «Ъ», оказывало и Минобороны. Отметим также, что оперативно-следственной группой руководит один из лучших следователей России Виталий Данилов, буквально на днях награжденный орденом Почета.

Полковник Бережной, в отличие от своего ранее задержанного подчиненного, был медийной фигурой именно в силу своей должности. Он регулярно давал интервью различным газетам и информагентствам, рассказывая о том, как проходят конкурсы профессионального мастерства военных поваров «Полевая кухня», обустройство столовых и т. д. Отдельной темой выступлений была организация питания призывников, которые направляются к месту несения службы. В частности, осенью прошлого года полковник Бережной заявил журналистам, что к эшелонам с новобранцами, которые будут находиться в пути более трех суток, будут прицеплены вагоны-рестораны, чтобы кормить будущих солдат.

Александр Бережной является уроженцем станицы Сторожевой Зеленчукского района Ставропольского края. В 1993 году он окончил Вольское высшее военное училище тыла, а в 2000 году — Военную академию тыла и транспорта. Службу он начал с должности начальника продслужбы самоходно-артиллерийского полка, а потом переезжал из региона в регион, повышаясь по служебной лестнице, пройдя Северо-Кавказский и Дальневосточный военные округа, а также должности начальника продслужбы Балтийского и Тихоокеанского флотов. По некоторым данным, именно на Балтфлоте в свое время Александр Бережной служил вместе с Александром Вакулиным.

С 2012 года Александр Бережной уже был на руководящих должностях в департаменте ресурсного обеспечения Минобороны, а чуть позже стал начальником продуправления в этом же подразделении. Потом он перешел в штаб материально-технического обеспечения, а с 2016 года числится начальником отдельного продовольственного управления в структуре Минобороны. В самом ведомстве не комментируют аресты своих сотрудников, поэтому неизвестно, отстранен полковник Бережной от занимаемой должности или нет.

Сергей Сергеев

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Андрей Титов
Еще со времён 1-й мировой акутальна фраза "на продуктктовом складе подъедался"
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