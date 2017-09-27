СМИ опубликовали видео с места массового ДТП на МКАД

На видео можно различить два полностью уничтоженных и еще два сильно поврежденных автомобиля.

Массовая авария на 25 км МКАД, в районе его пересечения с Каширским шоссе произошла около 5:00 27 сентября. Инцидент произошел в районе торгового центра «Вегас». В результате ДТП, по сообщению ТАСС, столкнулись пять автомобилей.

Один человек погиб, двое получили травмы.

В то же время, «Интерфакс» и агентство городских новостей «Москва» сообщают о семи столкнувшихся транспортных средствах.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, обстоятельства происшествия выясняются.