81-летняя женщина погибла на пожаре в Бирюсинске Иркутской области
Предварительная причина смерти — отравление дымом.
Предварительная причина смерти — отравление дымом.
80-летняя женщина погибла во время пожара в одной из квартир деревянного дома в Бирюсинске Тайшетского района в ночь с 26 на 27 сентября. Предварительная причина гибели пенсионерки — отравление продуктами горения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Сообщение о возгорании поступило спасателям слишком поздно.
— Когда прибыли пожарники горел диван, на котором было обнаружено тело женщины 1936 года рождения, — сообщили в
Погибшая женщина, по словам соседей, курила в помещении, и именно это могло стать причиной пожара.
Точную причину смерти установят эксперты.