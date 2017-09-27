81-летняя женщина погибла на пожаре в Бирюсинске Иркутской области

80-летняя женщина погибла во время пожара в одной из квартир деревянного дома в Бирюсинске Тайшетского района в ночь с 26 на 27 сентября. Предварительная причина гибели пенсионерки — отравление продуктами горения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.