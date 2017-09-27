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08:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

81-летняя женщина погибла на пожаре в Бирюсинске Иркутской области

Предварительная причина смерти — отравление дымом.

80-летняя женщина погибла во время пожара в одной из квартир деревянного дома в Бирюсинске Тайшетского района в ночь с 26 на 27 сентября. Предварительная причина гибели пенсионерки — отравление продуктами горения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям слишком поздно.

— Когда прибыли пожарники горел диван, на котором было обнаружено тело женщины 1936 года рождения, — сообщили в пресс-службе.

Погибшая женщина, по словам соседей, курила в помещении, и именно это могло стать причиной пожара.

Точную причину смерти установят эксперты.

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