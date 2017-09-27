Под Уфой спасатели нашли потерявшихся грибников
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Под Уфой спасатели разыскали потерявшихся грибников.
УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Под Уфой спасатели разыскали потерявшихся грибников.
Семейная пара отправилась на «тихую охоту» в лес возле Базилевки и не смогли найти обратную дорогу. Пытаясь выбраться в сумерках, они оказались на болоте. Поняв, что самостоятельно им не выбраться, супруги позвонили в «Службу спасения». Спасатели выяснили, что грибники находятся возле старицы реки Уфы, и после двух часов прочесывания местности нашли людей.
«Отправляясь в лес, не забудьте зарядить телефон. На единый номер 112 можно звонить без