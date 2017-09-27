Под Уфой спасатели нашли потерявшихся грибников

Семейная пара отправилась на «тихую охоту» в лес возле Базилевки и не смогли найти обратную дорогу. Пытаясь выбраться в сумерках, они оказались на болоте. Поняв, что самостоятельно им не выбраться, супруги позвонили в «Службу спасения». Спасатели выяснили, что грибники находятся возле старицы реки Уфы, и после двух часов прочесывания местности нашли людей.