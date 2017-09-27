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09:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Анапе под работающие лопасти вертолета попал мужчина

АНАПА, 27 сентября, ФедералПресс. Во вторник в аэропорту Анапы Краснодарского края под лопасти вертолета попал мужчина. Следственное управление начало проверку.

Около половины четвертого дня на стоянке в аэропорту города произошло страшное происшествие. При запуске двигателя вертолета МИ-4 пол лопасти судна попал член экипажа.

Пострадавший был стразу госпитализирован, сообщает пресс-служба следственных органов Южного следственного управления на транспорте.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.

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