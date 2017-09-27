В Анапе под работающие лопасти вертолета попал мужчина
АНАПА, 27 сентября, ФедералПресс. Во вторник в аэропорту Анапы Краснодарского края под лопасти вертолета попал мужчина. Следственное управление начало проверку.
АНАПА, 27 сентября, ФедералПресс. Во вторник в аэропорту Анапы Краснодарского края под лопасти вертолета попал мужчина. Следственное управление начало проверку.
Около половины четвертого дня на стоянке в аэропорту города произошло страшное происшествие. При запуске двигателя вертолета МИ-4 пол лопасти судна попал член экипажа.
Пострадавший был стразу госпитализирован, сообщает
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка.