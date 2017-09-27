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08:52 (мск), источник: Volga News

Все сообщения о заминированиях административных зданий в Тольятти оказались ложными

Полицейские устанавливают личность звонившего.

Во вторник, 26 сентября, в отдел полиции Тольятти поступило несколько анонимных сообщений об обнаружении подозрительных предметов в нескольких административных зданиях, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

Как рассказал Сергей Гольдштейн, все здания были обследованы с помощью специальной техники. Ничего подозрительного обнаружено не было. По факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего.

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