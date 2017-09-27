Все сообщения о заминированиях административных зданий в Тольятти оказались ложными
Полицейские устанавливают личность звонившего.
Полицейские устанавливают личность звонившего.
Во вторник, 26 сентября, в отдел полиции Тольятти поступило несколько анонимных сообщений об обнаружении подозрительных предметов в нескольких административных зданиях, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Как рассказал Сергей Гольдштейн, все здания были обследованы с помощью специальной техники. Ничего подозрительного обнаружено не было. По факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего.