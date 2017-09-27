Четыре машины горели на Пулковском. Жильцы слышали слова: «Давай, никого нет»

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 2:18 в службу «01» поступил вызов на Пулковское шоссе, дом 13, корпус 5. Силами двух пожарных расчётов пожар был ликвидирован в 2:55, сведения о пострадавших не поступали.

Итога таков. В «Опеле Астре» выгорел салон и отсек двигателя. У «Лады Калины», «Тойоты Карат» и «Шкоды Октавии» оплавились бамперы и фары.

Очевидцы говорят, что причиной стал поджог.

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«Странно, у этого дома постоянно машины жгут, в чем причина? — задаётся вопросом Антон. — Недавно “Хонду” сожгли и ещё какую-то машинку. Соседний дом просто, за свой двор переживаю».