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11:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

Четыре машины горели на Пулковском. Жильцы слышали слова: «Давай, никого нет»

В Московском районе Санкт-Петербурга сегодня ночью тушили четыре автомобиля, все по одному адресу.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 2:18 в службу «01» поступил вызов на Пулковское шоссе, дом 13, корпус 5. Силами двух пожарных расчётов пожар был ликвидирован в 2:55, сведения о пострадавших не поступали.

Итога таков. В «Опеле Астре» выгорел салон и отсек двигателя. У «Лады Калины», «Тойоты Карат» и «Шкоды Октавии» оплавились бамперы и фары.

Очевидцы говорят, что причиной стал поджог.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Странно, у этого дома постоянно машины жгут, в чем причина? — задаётся вопросом Антон. — Недавно “Хонду” сожгли и ещё какую-то машинку. Соседний дом просто, за свой двор переживаю».

«Антон, в округе около 3 (именно) поджогов машин произошло за последний месяц. Говорят, просто какие-то ненормальные пацаны сходят с ума, — отвечает Елизавета. И поясняет, — я первая, кто увидела поджог и вызвала службы. Дело 2-х минут… И ещё девушка, которая живёт в доме напротив, как раз слышала ор парней (примерно “Давай, никого нет, никто не запалит”)».

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