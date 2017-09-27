Четыре машины горели на Пулковском. Жильцы слышали слова: «Давай, никого нет»
В Московском районе
В Московском районе
Как сообщает городское ГУ МЧС, в 2:18 в службу «01» поступил вызов на Пулковское шоссе, дом 13, корпус 5. Силами двух пожарных расчётов пожар был ликвидирован в 2:55, сведения о пострадавших не поступали.
Итога таков. В «Опеле Астре» выгорел салон и отсек двигателя. У «Лады Калины», «Тойоты Карат» и «Шкоды Октавии» оплавились бамперы и фары.
Очевидцы говорят, что причиной стал поджог.
«Странно, у этого дома постоянно машины жгут, в чем причина? — задаётся вопросом Антон. — Недавно “Хонду” сожгли и ещё
«Антон, в округе около 3 (именно) поджогов машин произошло за последний месяц. Говорят, просто