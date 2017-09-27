В Красноярске увеличилось количество голодающих дольщиков

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в доме на Грунтовой голодают шесть человек. Одну из женщин увезла “скорая” — ей стало плохо. После обследования ее отправили домой. Мы добиваемся решения нашей проблемы — чтобы наш дом был гарантированно достроен. Пока у нас были лишь представители городских властей, но никаких существенных подвижек мы не видим», — сказала Стержанова.

В пятницу в одном из недостроенных домов Красноярска группа из трех дольщиков начала голодовку, требуя достройки дома. Позднее к ним начали присоединяться другие дольщики.

В минувшую среду группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства края. Сейчас количество палаток выросло до девяти. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств.

По их словам, объективная информация о ситуации в регионе не доносится до Москвы. Дольщики дежурят в палатках посменно. В инициативной группе заявили, что в Красноярске и пригородах насчитываются около 3 тысяч обманутых дольщиков, а вместе с членами семей — более 10 тысяч человек. В минувший четверг дольщики заявили, что будут стоять минимум неделю — на 28 сентября назначено заседание профильного комитета в красноярском заксобрании.