Погубивший вице-спикера ЗакСо Прикамья бизнесмен не смог выйти на свободу

Пермский предприниматель Александр Бусаров, осужденный за гибель вице-спикера регионального Заксобрания Сергея Митрофанова, не смог добиться смягчения наказания. Бизнесмен рассчитывал заменить лишение свободы на принудительные работы. Однако суд оставил его в Ныробской колонии-поселении № 23. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в Пермском краевом суде.

Сергей Митрофанов погиб в ночь на 28 февраля 2016 года. По словам Бусарова, он совершил наезд на депутата, а затем пытался доставить раненого в больницу, но по дороге авто угодило в кювет. После этого бизнесмен скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в салоне своего Mercedes. Когда его обнаружили, Митрофанов был мертв. Бусарова признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Суд отправил его в колонию на 3 года.