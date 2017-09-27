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09:28 (мск), источник: Om1.ru

На окраине Омска сгорел «Мерседес», припаркованный у магазина

Пожар начался из-за неисправность систем.

Вчера вечером в Омске вспыхнул автомобиль «Мерседес-Бенц E280» 1998-го года выпуска. Пожар начался около 10 часов вечера, в то время как машина стояла возле одного из магазинов на улице 6-ой Станционной.

Прибывшие на помощь 8 спасателей увидели, что моторный отсек иномарки охвачен пламенем. Пожарные уже в 22:12 остановили распространение огня, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось еще 6 минут. В итоге сгорел мотор, также сильно повредилась покраска и электропроводка машины.

Как пояснили в ГУ МЧС, свидетели поздно обратились за помощью, в ином случае, повреждения были бы куда меньше. Причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

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