На окраине Омска сгорел «Мерседес», припаркованный у магазина

Вчера вечером в Омске вспыхнул автомобиль «Мерседес-Бенц E280» 1998-го года выпуска. Пожар начался около 10 часов вечера, в то время как машина стояла возле одного из магазинов на улице 6-ой Станционной.

Прибывшие на помощь 8 спасателей увидели, что моторный отсек иномарки охвачен пламенем. Пожарные уже в 22:12 остановили распространение огня, чтобы полностью потушить пожар, потребовалось еще 6 минут. В итоге сгорел мотор, также сильно повредилась покраска и электропроводка машины.