В Ростове-на-Дону пропал пенсионер

По данным полиции, Юрий Башкиров 25 сентября вышел из дома и не вернулся. На вид мужчине 80−85 лет, его рост 160−165 см, у него среднее телосложение, серо-зеленые глаза и седые волосы. У мужчины нет зубов, на правой щеке выпуклая родинка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

В день пропажи он был одет в темно-серые брюки, серую рубашку в полоску и черные туфли. Полиция просит всех, кому известно о местонахождении пенсионера, сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по Ростову-на-Дону, либо по телефонам: (863) 249−22, 24, 249−23−66 или 02 (с мобильного 102).