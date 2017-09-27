Под Винницей пожар на складе боеприпасов тушат более тысячи человек

Источник: Sputnik.md

По данным украинской полиции, боеприпасы сдетонировали около 10 часов вечера во вторник. Жителей села Калиновка и соседних сел эвакуируют.

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 155 человек личного состава и 39 единиц техники, национальной полиции — 70 человек личного состава и национальной гвардии Украины — 1000 человек личного состава, министерства обороны Украины — 30 человек личного состава и пять единиц техники, в том числе два пожарных танка, ОАО “Укрзализныця” — три пожарных поезда», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Четырнадцать поездов изменили свой маршрут.

«Полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка. Это вызвано мерами безопасности в связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в/ч А-1119, что у Калиновки. Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона. Эвакуированы работники четырех железнодорожных станций: Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий. Из-за чрезвычайной ситуации 14 поездов курсируют измененному маршруту», — говорится в сообщении Железной дороги Украины.