Бухгалтера казахстанского посольства в Беларуси осудили за многомиллионные хищения

Источник: Tengrinews

«26 сентября приговором Алматинского районного суда № 2 Астаны Аскар Сейдуалиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 части 4 пункта 2 УК РК и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества и лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью, за хищение бюджетных средств на сумму свыше 158 миллиона тенге», — сообщили в прокуратуре Астаны.

Следствием установлено, что Сейдуалиев в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров похитил бюджетные денежные средства, предназначенные для строительства здания посольства.

«Кроме того, за указанный период Аскар Сейдуалиев похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов США, поступившие в адрес посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь», — сообщается на официальной странице прокуратуры Астаны в Facebook.

Напомним, в январе этого года Национальным бюро по противодействию коррупции был задержан старший бухгалтер посольства Казахстана в Республике Беларусь. Тогда сообщалось, что Аскар Сейдуалиев с 2012 по 2015 год похитил бюджетные деньги в сумме 207 000 долларов.

«Он составлял фиктивные расходные кассовых ордеров о якобы произведенной оплате генеральному подрядчику строительства здания посольства ООО “Активбизнесплюс”», — сообщили ранее в Нацбюро.