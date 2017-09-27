Суд изъял у чиновницы четыре квартиры в Уфе, купленные на теневые доходы

Прокуратура республики добилась изъятия квартир у чиновницы, приобретенных на неустановленные доходы, сообщает пресс-служба ведомства. Деньги пошли в доход государства.

Выяснилось, что сотрудница межрайонной инспекции налоговой службы России № 1, приобрела три квартиры в микрорайоне «Айгуль» и трехкомнатное жильё в комплексе «Грин парк» города Уфы. Стоимость недвижимости превышала 18 млн рублей.

При этом доходы госслужащей не позволяли ей совершать такие дорогие покупки. Чтобы уйти от ответственности, чиновница оформила купленное имущество на маму.

После вмешательства прокуратуры, ФНС провела контроль расходов. Чиновница не смогла доказать законность происхождения таких крупных средств. Суд изъял недвижимость у служащей.