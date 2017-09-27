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09:15 (мск), источник: КрымPress

В школе Керчи работал педагог, в «послужном списке» которого была неснятая судимость

Делом заинтересовались надзорные органы. Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об образовательной деятельности.

Установлено, что в одном из общеобразовательных учреждений города в качестве педагога был трудоустроен гражданин, имеющий неснятую судимость за совершение тяжкого преступления, что нарушает требования статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого педагог уволен с занимаемой должности, сообщили в ведомстве.

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