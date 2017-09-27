В школе Керчи работал педагог, в «послужном списке» которого была неснятая судимость
Делом заинтересовались надзорные органы. Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об образовательной деятельности.
Делом заинтересовались надзорные органы. Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства об образовательной деятельности.
Установлено, что в одном из общеобразовательных учреждений города в качестве педагога был трудоустроен гражданин, имеющий неснятую судимость за совершение тяжкого преступления, что нарушает требования статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого педагог уволен с занимаемой должности, сообщили в ведомстве.