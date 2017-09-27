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10:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинске стартовал суд над порнографом из США

В Курчатовском суде Челябинска начался судебный процесс по уголовному делу 64-летнего гражданина США и его российской помощницы, обвиняемых в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Кроме того, подсудимому предстоит ответить за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, сообщили в среду в судебной инстанции.

— В связи с предъявленными обвинениями, процесс проходит в закрытом режиме, — сообщили в пресс-службе Курчатовского суда. — В первом судебном заседании прокурор изложил обвинение. Гражданин США признал вину частично, гражданка России — полностью. Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство обвинения, изменив меру пресечения подсудимому с подписки о не выезде на заключение под стражу.

Иностранца задержали в Челябинске в конце 2015 года. Правоохранительные органы вычислили его по IP-адресу, с которого в интернете распространялось взрослое кино, в том числе и с участием детей. Как выяснилось в ходе следствия, к этому моменту американец проживал в Челябинске нелегально — сроки полученной им визы истекли еще два года назад.

По месту проживания нелегала силовики обнаружили фото- и видеоаппаратуру, большое количество отснятого материала. По данному факту было возбуждено уголовное дело о распространении, публичной демонстрации и рекламировании порнографических материалов с участием несовершеннолетних посредством интернета (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ).

В ходе следствия была установлена личность помощницы изготовителя видео — гражданки России, а также факты сексуального насилия над несовершеннолетними.

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