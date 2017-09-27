В Челябинске стартовал суд над порнографом из США

Кроме того, подсудимому предстоит ответить за изнасилования и насильственные действия сексуального характера, сообщили в среду в судебной инстанции.

— В связи с предъявленными обвинениями, процесс проходит в закрытом режиме, — сообщили в пресс-службе Курчатовского суда. — В первом судебном заседании прокурор изложил обвинение. Гражданин США признал вину частично, гражданка России — полностью. Кроме этого, суд удовлетворил ходатайство обвинения, изменив меру пресечения подсудимому с подписки о не выезде на заключение под стражу.

Иностранца задержали в Челябинске в конце 2015 года. Правоохранительные органы вычислили его по IP-адресу, с которого в интернете распространялось взрослое кино, в том числе и с участием детей. Как выяснилось в ходе следствия, к этому моменту американец проживал в Челябинске нелегально — сроки полученной им визы истекли еще два года назад.

По месту проживания нелегала силовики обнаружили фото- и видеоаппаратуру, большое количество отснятого материала. По данному факту было возбуждено уголовное дело о распространении, публичной демонстрации и рекламировании порнографических материалов с участием несовершеннолетних посредством интернета (пункт «б» части 3 статьи 242 УК РФ).