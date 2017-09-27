Ростовчане приняли за НЛО и сняли на видео полет ракеты «Тополь»
Жители Ростова приняли за НЛО и сняли на видео полет ракеты «Тополь».
Жители Ростова приняли за НЛО и сняли на видео полет ракеты «Тополь».
Видео светящегося объекта в небе над городом появились в паблике «Ростов-на-Дону. Главный» соцсети «ВКонтакте» вечером 26 сентября.
«Только что (18:35) с Мадояна в сторону Центра в небе наблюдали НЛО. Явно не самолет, т.к. огни не мелькали, а позже объект начал вращаться по спирали и исчез через пару секунд. Сначала был объект, визуально летевший вверх. Не успели заснять. Следом такое. Оно начало закручиваться по спирали и исчезло. Жутковато… ракеты?», — сообщали пользователи соцсетей.
Предположение о запуске ракеты оказалось верным. Как сообщил вечером 26 сентября департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь», которая поразила условную цель на полигоне