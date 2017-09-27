В Феодосии авто придавило пешехода к забору

В результате ДТП 63-летний житель села Ближнее Боевое (Феодосийский городской округ) оказался зажатым между машиной и ограждением. Сотрудники «КРЫМ-Спаса» освободили пострадавшего из «железного плена» и на носилках доставили в карету скорой помощи, после чего мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.