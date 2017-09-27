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10:20 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии авто придавило пешехода к забору

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Феодосии водитель автомобиля Москвич 2141 не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, а затем сбил пешехода. Об этом сообщает МЧС Крыма.

ДТП в Феодосии, в котором автомобиль придавил пешехода к ограждению.

В результате ДТП 63-летний житель села Ближнее Боевое (Феодосийский городской округ) оказался зажатым между машиной и ограждением. Сотрудники «КРЫМ-Спаса» освободили пострадавшего из «железного плена» и на носилках доставили в карету скорой помощи, после чего мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.

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