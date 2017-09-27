Военный тягач «Урал» подмял под себя «Peugeot» в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на спуске с улицы Добролюбова в сторону улицы Большевистской. Водитель тягача «Урал» пояснил, что у него отказали тормоза и он остановил автомобиль коробкой передач. «Далее, со слов водителя Урала, автомобиль сам завелся, начал движение и наехал на Пежо. Участники решили разойтись на месте — водитель грузовика покупает Пежо у владельца», — отметили очевидцы.