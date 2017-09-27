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10:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Военный тягач «Урал» подмял под себя «Peugeot» в Новосибирске

В столкновении чудом никто не пострадал, водитель грузовика решил приобрести уничтоженную иномарку для компенсации владельцу, рассказали очевидцы.

Военный тягач «Урал» подмял под себя «Peugeot» в Новосибирске, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла на спуске с улицы Добролюбова в сторону улицы Большевистской. Водитель тягача «Урал» пояснил, что у него отказали тормоза и он остановил автомобиль коробкой передач. «Далее, со слов водителя Урала, автомобиль сам завелся, начал движение и наехал на Пежо. Участники решили разойтись на месте — водитель грузовика покупает Пежо у владельца», — отметили очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ДТП никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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