Гособвинение просит три года колонии для бывшей вице-мэра Копейска

«Татьяна Котельникова ранее в судебном процессе частично признала свою вину, — сообщила “ФедералПресс” пресс-секретарь Копейского суда Ольга Кадочникова. — Защита просила об условном наказании, но решение судьи мы узнаем только завтра. Что касается последнего слова, то подсудимая, встав за трибуну в зале суда, разрыдалась. Подробности ее речи пока неизвестны».

Напомним, Татьяна Котельникова, заместитель главы Копейска и руководитель аппарата администрации, обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2015 году вице-мэр фиктивно трудоустроила несуществующего сотрудника в отдел кадров и в течение почти двух лет получала за него зарплату. Ущерб бюджету города оценивается в 270 тысяч рублей.