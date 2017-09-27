Гособвинение просит три года колонии для бывшей вице-мэра Копейска
КОПЕЙСК, 27 сентября, ФедералПресс. В Копейском городском суде прошли прения сторон по делу
КОПЕЙСК, 27 сентября, ФедералПресс. В Копейском городском суде прошли прения сторон по делу
«Татьяна Котельникова ранее в судебном процессе частично признала свою вину, — сообщила “ФедералПресс”
Напомним, Татьяна Котельникова, заместитель главы Копейска и руководитель аппарата администрации, обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ в мошенничестве с использованием служебного положения.
По версии следствия, в 2015 году
По данным следственного управления СК РФ по Челябинской области, в ходе предварительного следствия Котельникова частично возместила ущерб, вернув в казну 232 тысячи.