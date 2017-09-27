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10:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Гособвинение просит три года колонии для бывшей вице-мэра Копейска

КОПЕЙСК, 27 сентября, ФедералПресс. В Копейском городском суде прошли прения сторон по делу экс-вице-мэра Татьяны Котельниковой, обвиняемой в мошенничестве с «мертвыми душами» — фиктивном трудоустройстве в администрации «виртуального» сотрудника. Сторона гособвинения просит для Котельниковой три года реального срока. Приговор будет оглашен уже завтра, 28 сентября.

«Татьяна Котельникова ранее в судебном процессе частично признала свою вину, — сообщила “ФедералПресс” пресс-секретарь Копейского суда Ольга Кадочникова. — Защита просила об условном наказании, но решение судьи мы узнаем только завтра. Что касается последнего слова, то подсудимая, встав за трибуну в зале суда, разрыдалась. Подробности ее речи пока неизвестны».

Напомним, Татьяна Котельникова, заместитель главы Копейска и руководитель аппарата администрации, обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ в мошенничестве с использованием служебного положения.

По версии следствия, в 2015 году вице-мэр фиктивно трудоустроила несуществующего сотрудника в отдел кадров и в течение почти двух лет получала за него зарплату. Ущерб бюджету города оценивается в 270 тысяч рублей.

По данным следственного управления СК РФ по Челябинской области, в ходе предварительного следствия Котельникова частично возместила ущерб, вернув в казну 232 тысячи.

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