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10:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми иномарка протаранила четыре машины, врезалась в столб и сгорела

По предварительным данным пострадавших нет.

Рано утром 27 сентября в Перми произошло массовое ДТП.

В 6.15 при повороте с улицы Островского на улицу Революции водитель автомобиля Mazda-3 столкнулся с четырьмя стоящими автомобилями. После этого иномарку откинуло на столб электропередач, а затем автомобиль опрокинулся и загорелся.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, по предварительным данным пострадавших нет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Правоохранители выясняют обстоятельства массовой автоаварии.

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