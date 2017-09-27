В Перми иномарка протаранила четыре машины, врезалась в столб и сгорела
По предварительным данным пострадавших нет.
По предварительным данным пострадавших нет.
Рано утром 27 сентября в Перми произошло массовое ДТП.
В 6.15 при повороте с улицы Островского на улицу Революции водитель автомобиля Mazda-3 столкнулся с четырьмя стоящими автомобилями. После этого иномарку откинуло на столб электропередач, а затем автомобиль опрокинулся и загорелся.
«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, по предварительным данным пострадавших нет», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Правоохранители выясняют обстоятельства массовой автоаварии.